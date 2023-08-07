В Свердловской области под завалами на алюминиевом заводе, где обрушилась труба, нашли тело погибшего

Под завалами от обрушения дымовой трубы на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, входит в компанию «Русал») в Краснотурьинске (Свердловская область) было найдено тело погибшего сотрудника подрядной организации. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

По данным Минздрава, двое пострадавших отправлены в городскую больницу Краснотурьинска в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники регионального СУ СК. «В ходе проводимых мероприятий выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, проводился ли инструктаж альпинистов. Опрашиваются очевидцы, запросится интересующая следствие документация о проводившихся работах»,— сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Правовую оценку соблюдению требований безопасности также даст региональная прокуратура.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело погибшего мужчины удалось с трудом извлечь из-под завалов при помощи спецтехники. Двое пострадавших и один погибший мужчины работали альпинистами вахтовым методом.

Напомним, на территории БАЗ проходила подготовка к техническому обрушению дымовой трубы №3. 7 августа около 15:00 она незапланированно обрушилась. В это время в зоне падения находились три сотрудника подрядной организации «Развитие».

Полина Хабарова

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