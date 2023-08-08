На доктора христианского университета в Петербурге завели дело о фейках

Следственный комитет возбудил уголовное дело против почетного доктора Санкт-Петербургского христианского университета и бывшего председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного СКР.

По данным следствия, в марте прошлого года религиозный деятель разместил в открытом доступе видеоролик, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

«Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России»,— говорится в релизе.

Сегодня у господина Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и города Калуги. Самого религиозного деятеля силовики не нашли. В настоящее время подозреваемый может находиться на территории одной из зарубежных стран.

Добавим, что в Калининском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается дело по этой же статье в отношении православного блогера Иоанна Курмоярова, который находится в СИЗО с июня прошлого года. Об этом «Ъ-СПб» подробно рассказывал. Поводом для преследования стали его видеоролики на YouTube, где подсудимый рассказывал о ходе специальной военной операции, а также критиковал руководство РПЦ.

Андрей Кучеров

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