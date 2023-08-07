Режим ЧС из-за засухи сняли в Удмуртии

В Удмуртии с 4 августа снят режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Данное решение связано с выполнением комплекса мероприятий по снижению масштаба ущерба по чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ, подписанный главой региона Александром Бречаловым, опубликован на сайте правительства.

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Напомним, в Удмуртии из-за отсутствия дождей с 3 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. Объявленный режим ЧС позволил хозяйствам подтвердить возникновения страхового случая. Кроме того, у них не будет обязательств по возврату субсидий, если они не достигнут показателей, установленных при получении государственной поддержки.

Подробнее читайте в материале «Аграриям не хватило дождей».