«Мотив» провел 160 км оптоволокна между Свердловской и Курганской областями

Оператор связи «Мотив» завершил строительство и запустил трафик по волоконно-оптической линии связи между Каменск-Уральским (Свердловская область) и Шадринском (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

По данным компании, общая протяженность линии составила 160 км. Строительство началось в декабре 2022 года. «В результате проведенных мероприятий пропускная способность линии связи возросла до 200 Гбит/с. Это обеспечивает потребности абонентов на несколько лет вперед»,— сказано в сообщении.

По словам коммерческого директора сотового оператора Андрея Золотарева, «Магистраль "Каменск-Уральский — Шадринск"» — один из этапов масштабного проекта цифровизации населенных пунктов Курганской области.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Мотив», теперь Каменск-Уральский находится в оптическом кольце, что повышает надежность сети. «В случае непредвиденных обстоятельств природного или техногенного характера, когда рвется волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), на этом участке связь не прервется, так как услуги будут предоставляются по резервному маршруту»,— отметили в пресс-службе.

По данным оператора, теперь поселки и деревни около Каменск-Уральского получили свободный канал связи. «У абонентов "Мотив" на этой территории увеличилась скорость доступа в интернет и качество связи»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области принял обеспечительные меры по иску компании «Екатеринург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») к Ericsson AB (Швеция), касающегося запрета проведения разбирательства в суде, находящимся за пределами России.

В 2020 году «Мотив» реализовал тестовый проект сети 5G совместно с Ericsson. После начала специальной военной операции Ericsson прекратила поставки в Россию. Спустя несколько месяцев компания объявила о приостановке деятельности в стране «на неопределенный срок». Тогда же ЕС запретил трансфер технологий и поставки оборудования и лицензий для операторов, подконтрольных государству.

Полина Хабарова

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