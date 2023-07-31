Свердловский суд временно запретил Ericsson вести разбирательство с «Мотивом» в Стокгольмском арбитраже

Арбитражный суд Свердловской области принял обеспечительные меры по иску компании «Екатеринург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») к Ericsson AB (Швеция), касающегося запрета проведения разбирательства в суде, находящимся за пределами России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как говорится в постановлении суда, Ericsson временно запрещено совершение любых действий, предусмотренных регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC), направленных на рассмотрение по существу дела о взыскании с «Мотива» задолженности по рамочному лицензионному договору от 2016 года.

Ранее московский суд отказал «Мотиву» в иске к корпорации к Ericsson, причиной которого стал отказ иностранной компании от исполнения условий договора техподдержки из-за введенных санкций. В настоящий момент эксплуатация телекоммуникационного оборудования сети связи осуществляется силами специалистов уральской компании.

Напомним, в 2020 году «Мотив» реализовал тестовый проект сети 5G совместно с Ericsson. После начала специальной военной операции Ericsson прекратила поставки в Россию. Спустя несколько месяцев компания объявила о приостановке деятельности в стране «на неопределенный срок». Тогда же ЕС запретил трансфер технологий и поставки оборудования и лицензий для операторов, подконтрольных государству.

Диана Сунагатуллина

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