В Петербурге арестовали катера по делу о гибели пассажира в Финском заливе

После проверки яхт-клуба на Петровской косе в Петербурге Северо-Западной транспортной прокуратурой (СЗТП) и СК России были арестованы шесть катеров в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после гибели пассажира яхты Carver 41 в Финском заливе. Данную информацию подтвердили «Ъ-СПб» в СЗТП.

Как стало известно «Ъ-СПб», правоохранительные органы провели обыски на предмет законности коммерческих пассажирских перевозок. Были изъяты документы.

Трагедия случилась вечером 21 июля. На борту находились девять человек, включая членов экипажа, обслуживающий персонал и пять пассажиров. После того, как судно пошло ко дну, людей силами МЧС пересадили на экскурсионный теплоход и доставили на берег.

Следствие считает, что гибель пассажира могла произойти из-за несоблюдения требований безопасности. На данный момент суд заключил под стражу организатора прогулки Алексея Кононова и капитана судна Сергея Федотова. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (пп. а, в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В материалах дела говорится, что фигуранты достоверно знали о том, что яхта не прошла технического освидетельствования и длительное время не эксплуатировалась, однако все равно решили провести платную прогулочную экскурсию. Сами фигуранты свою вину отрицают.

Андрей Кучеров

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