В яхт-клубе на Петровской косе в Петербурге проходят обыски

Сотрудники Следственного комитета по Петербургу проводят обыски в здании яхт-клуба на Петровской косе. Об этом со ссылкой на транспортную прокуратуру утром 8 августа сообщает «Фонтанка».

Что конкретно интересует силовиков в яхт-клубе, официально пока не уточняется.

По данным издания, ранее было возбуждено уголовное дело после крушения яхты в Финском заливе, в результате которого погиб человек. По версии транспортного СК, к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна.

Яхта Carver 41 затонула в Финском заливе вечером 21 июля. На борту находились 9 человек, в том числе 5 пассажиров, один из которых скончался. Остальных удалось спасти. Подозреваемым по делу проходит капитан судна, он заключен под стражу.

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