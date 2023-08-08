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Коммерсантъ FM
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Инвестфонд KKR покупает издательство Simon & Schuster за $1,6 млрд

Вчера, 7 августа, американский телекоммуникационный конгломерат Paramount объявил о продаже издательства Simon & Schuster инвестфонду KKR. Сумма сделки составит $1,62 млрд, вся сумма будет выплачена наличными. В соответствии с условиями сделки Simon & Schuster будет отдельной частной компанией и ее продолжит возглавлять нынешний генеральный директор Джонатан Карп.

Simon & Schuster — одно из самых известных американских издательств, основано в 1920-е годы. Сейчас оно занимает третье место на книжном рынке в США с долей 8%. Simon & Schuster публиковало книги таких писателей, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй, а также многие бестселлеры последних десятилетий, в том числе книги Стивена Кинга и Дэна Брауна. Выручка компании в 2022 году достигла рекордного $1 млрд, а операционная прибыль выросла на 16%, до $248 млн.

О планах продажи Simon & Schuster впервые было объявлено в 2020-м. В том же году о его покупке договорилось крупнейшее англо-американское издательство Penguin Random House — тогда сумма сделки составляла $2,2 млрд. Однако в 2022 году суд заблокировал эту сделку по запросу Министерства юстиции США, которое сочло, что такое слияние ограничит конкуренцию на книжном рынке, так что в итоге Paramount отказался от продажи.

Эксперты отмечают как положительный факт то, что консультант KKR по сделкам в медиасфере Ричард Сарнофф близок к издательскому бизнесу. Он работал в компании Bertelsmann, владеющей Penguin Random House, а также был главой Ассоциации американских издателей. При этом, в отличие от слияния с Penguin Random House, такая сделка не снижает числа издательств, а значит, не угрожает конкуренции и вряд ли привлечет внимание регуляторов.

Однако, как отмечает профессор менеджмента бизнес-школы Стерна при Нью-Йоркском университете Густаво Швед, KKR, как и многие инвестфонды, может более жестко устанавливать финансовые ограничения для издательства. По его словам, в таких случаях «иногда, несмотря на наилучшие намерения, все рушится и сгорает — и чем больше рычагов для оказания влияния вы используете, тем больше риск, что это произойдет». «Simon & Schuster были особенно хороши в спорных областях. Продолжится ли это при KKR?» — отмечает литературный агент Ричард Пайн. Так, в 2020 году издательство опубликовало весьма откровенные мемуары племянницы Дональда Трампа Мэри Трамп.

Яна Рождественская

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