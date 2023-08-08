Дело о мошенничестве при ремонте нижегородской школы №73 передано в суд

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при капитальном ремонте школы №73 в Московском районе Нижнего Новгорода. Материалы переданы в Нижегородский районный суд, сообщили в городском управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Нижнему Новгороду Фото: УМВД России по Нижнему Новгороду

Установлено, что в конце июня 2021 года мэрия заключила договор с ООО «Строй Профи М». Были подписаны акты выполненных работ, подрядчику перевели 67 млн руб. Позже экспертиза показала, что подрядчик провел ремонт частично. Общий ущерб оценили в 43 млн руб.

По версии следствия, директор строительной компании Михаил Зелов распорядился похищенными деньгами в личных целях. По ходатайству следователя суд арестовал имущество фигуранта на сумму ущерба.

Кроме того, расследуется второе дело о хищении при ремонте школы №73. Ущерб городскому бюджету от действий руководства подрядчика ООО «Ир-Монтаж» следствие оценило в 20 млн руб.

Елена Ковалева