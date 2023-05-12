Дело о хищении при ремонте школы №73 расследуют в Нижнем Новгороде

Возбуждено второе уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте школы №73 в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Ущерб городскому бюджету от действий руководства подрядчика ООО «Ир-Монтаж» следствие оценило в 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контракт на ремонт школы заключили в 2021 году по цене 23,8 млн руб., заказчиком выступило Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС). «Ир-Монтаж» должен был выполнить работы к сентябрю 2022 года. До конца 2021 года ГлавУКС перечислил подрядчику 22 млн руб., но «Ир-Монтаж» работы так и не завершил. В 2022 году заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

«Не исполнив условия соглашения, подрядная организация похитила денежные средства в размере свыше 20 млн руб.»,— считают в прокуратуре.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ир-Монтаж» зарегистрировано в Москве в 2011 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Генеральный директор Алан Туаев, бенефициар Аслан Диамбеков. Компания специализируется на строительстве. Выручка ООО в 2022 году составила 293,5 млн руб.

Ранее началось расследование о мошенничестве при проведении ремонта школы №73 в отношении руководства другого подрядчика ООО «Строй Профи М». Ущерб по этому делу оценили в 43 млн руб.

Владимир Зубарев