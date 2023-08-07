В Целинном районе Калмыкии установлен карантин из-за африканской чумы свиней

На территории Целинного района Калмыкии установлен карантин в связи с обнаружением двух очагов африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписано главой республики Бату Хасиковым, сообщает пресс-служба управления ветеринарии правительства Калмыкии.

Останки животных с инфекцией были обнаружены неподалеку от одного из жилых домов и рядом со скотомогильником в селе Троицкое. На указанных территориях специалистами ветеринарного управления реализуются ограничительные мероприятия.

«Государственной ветеринарной службой республики приняты все необходимые меры по локализации и ликвидации инфицированных объектов»,— предупреждает пресс-служба управления ветеринарии региона.

Напомним, ранее очаги АЧС были обнаружены в Ставропольском крае.

Анастасия Назарова