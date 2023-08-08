Жители и национальный парк разошлись в оценке ситуации на реке Вексе

В Переславле-Залесском Ярославской области на реке Вексе продолжается гибель рыбы, вода имеет неприятный запах, об этом сообщил депутат областной думы Сергей Хабибулин. В национальном парке «Плещеево озеро» говорят о том, что ситуация нормализовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мертвая рыба в реке Вексе

Фото: Сергей Хабибулин Мертвая рыба в реке Вексе

Фото: Сергей Хабибулин

«Ъ-Ярославль» сообщал, что замор рыбы был зафиксирован еще 4 августа. Было решение открыть шлюзы на плотине реки Векса, чтобы ускорить течение воды. Предполагалось, что это позволит избавить реку от отмерших сине-зеленых водорослей, из-за которых, по версии нацпарка, произошел замор рыбы. Как рассказал депутат, ниже плотины на Вексе много мертвой рыбы, которую собирают и закапывают сами жители.

«Очень много мертвой рыбы. Запах стоит ужасный. Такого не припомнят даже старожилы. Власть и Национальный парк пытаются успокоить жителей села но они не верят чиновникам»,— рассказал Сергей Хабибулин.

В национальном парке излагают другую версию.

«Сегодня сотрудники научного отдела национального парка выезжали на реку и проводили очередные исследования проб на содержание растворенного в воде кислорода. Шлюзы приоткрыты и продолжается контролируемый сброс воды на плотине. Также продолжается аэрация воды тремя пожарными расчетами. Данные мероприятия будут продолжены. Уровень воды в реке близок к нормативным значения»,— прокомментировали ситуацию в администрации национального парка «Плещеево озеро».

Несмотря на заверения администрации, местные жители намерены провести независимую экспертизу воды.

Милана Бурова