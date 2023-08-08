Зарубежные СМИ: Как изменился расклад сил в Западной Африке?

94 французских сенатора направили открытое письмо президенту Эмманюэлю Макрону, в котором заявили о провале сотрудничества с африканскими странами, передает Le Figaro. В Министерстве обороны Франции уже отреагировали на публикацию, отметив, что масштабы проблемы преувеличены. Тем временем мятежники в Нигере начали формировать новое правительство. На этом фоне Нигер лично посетила исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Зарубежные СМИ обсуждают, как изменился расклад сил материке. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Фото: Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

«Неужели мы обречены на уничтожение Франсафрики?»,— задается вопросом Le Figaro. Так неформально называют опеку Парижа над некогда своими колониями на материке. В заметке опубликовано обращение французских парламентариев к президенту Эммануэлю Макрону.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральная Африка, Буркина-Фасо, — все они отвергли Францию,— говорится в письме. — И теперь там ополченцы ЧВК "Вагнера", которые вполне доступны для любых диктаторов, стремящихся влиять на материк».

Парламентарии утверждают, что правительство Франции скрывало свои провалы на материке. И теперь на смену вчерашней Франсафрике пришла «военная российская Африка, экономическая китайская Африка или дипломатическая американская».

На публикацию отреагировал министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню, отмечает французский BFM TV. По его мнению, провалы республики преувеличены, но извлечь урок из сложившейся ситуации все же стоит.

Тем временем потерей своего влиянием на материке обеспокоены и в США, передает Reuters. С этим связано прибытие в Нигер Виктории Нуланд. Ранее она провела переговоры с высокопоставленными чиновниками хунты, захватившей власть в прошлом месяце, но не добилась никакого прогресса в попытке остановить госпереворот. Мятежники не приняли предложение США восстановить демократический порядок.

В числе прочего, Нуланд отреагировала на обращение мятежников за помощью к ЧВК «Вагнер». Такие действия, по ее словам, несут риски для суверенитета страны.

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