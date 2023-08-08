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Задержанный мэр Димитровграда будет уволен из-за утраты доверия

Глава Димитровграда Андрей Большаков, которого ранее задержали силовики, лишится поста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: t.me/Bolshakov_73

«Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия»,— написал глава региона.

По словам Алексея Русских, «к Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны». При этом «многочисленные проблемы горожан оставались без внимания», отметил губернатор.

Георгий Портнов

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