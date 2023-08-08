AVA Group подготовила пять арендных квартир в Сочи для приезжих учителей

Программа инвестиционного холдинга по релокации педагогов реализуется в ЖК «Кислород»

AVA Group подготовила пять квартир в ЖК «Кислород» в качестве служебных квартир учителям, которые готовы приехать из других регионов для работы в новой общеобразовательной школе мрн. Бытха города-курорта Сочи . Об этом сообщает пресс-служба инвестиционного холдинга.

В компании отметили, что из-за роста стоимости арендного жилья Сочи столкнулся с дефицитом квалифицированных педагогов. Городскими властями была разработана муниципальная программа, по которой учителям предоставляется ежемесячная компенсация за аренду жилья в размере 15 тыс. руб., также действует программа «Земский учитель». При этом средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Сочи составляет от 45 тыс. руб. ежемесячно.

Холдинг AVA Group разработал собственную программу релокации для учителей в Сочи – служебные квартиры высококвалифицированным педагогам в ЖК «Кислород», расположенном в шаговой доступности от строящаяся школы на 1100 мест, которая станет филиалом сочинской гимназии №8.

По данным компании, в настоящий момент квартиры полностью готовы для заселения: завершен современный ремонт, установлена бытовая техника, оборудованы кухня и ванная комната, есть мебель и предметы быта – от светильников до посуды. При этом стоимость аренды будет в размере оплаты коммунальных платежей.

«Для нас важно создать в Сочи для учителей особые комфортные условия проживания и работы. Воспитание и обучение детей – вклад в будущее, поэтому престиж профессии педагога необходимо поддерживать», – отметил президент AVA Group Ваган Арутюнян.

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