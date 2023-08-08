Компании ГК «Гарды» объединились в холдинг

Разработчики систем информационной безопасности «Гарда технологии», «Техаргос», «Weblock», «Makves» и «Бастион» объединились в холдинг «Гарда» (является частью «ИКС холдинга»). В состав топ-менеджмента холдинга вошли семь человек из руководства компаний.

В их числе — гендиректор «Гарды» Евгений Гольдин, замгендиректора компании Рустэм Хайретдинов, гендиректор «Бастиона» Александр Ковалевский, гендиректор «Гарда технологии» Максим Симачев, гендиректор «Техаргоса» Евгений Гуганов, гендиректор Makves Роман Подкопаев и гендиректор Weblock Александр Самохвалов.

В «Гарде» уточнили, что 50% выручки холдинга приносят проекты по построению сетевой инфраструктуры. Еще 25% выручки компания получает от проектов по защите данных, 17% — сетевой безопасности, 10% — аудиту и сервисным услугам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релизе «Гарды».

Выручка «ИКС Холдинга» по итогам 2022 года выросла до 91 млрд руб. В феврале 2023-года, спустя год после начала российской военной операции на Украине, «ИКС Холдинг» и головное юрлицо ГК Yadro наряду с другими технологическими компаниями попали под санкции США.

Лаура Кеффер