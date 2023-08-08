Погрузка на железной дороге в Ростовской области с января по июль снизилась на 7%

С января по июль текущего года погрузка на железной дороге на территории Ростовской области составила 10,7 млн т., что на 7,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Несмотря на общее снижение объема, погрузка отдельных категорий товаров увеличилась. Так на 23,1% выросла погрузка зерна (758 тыс. т), на 50,9% — промышленного сырья (369 тыс. т), на 25,1% — нефти и нефтепродуктов (856 тыс. т), на 20,5% — химикатов и соды (71,3 тыс. т), на 2,7% — черных металлов (1,9 млн т).

Погрузка продовольственных товаров сократилась на 19,5% — до 110 тыс. т. Также снизилась погрузка стройматериалов на 1,7% — до 4,2 млн т.

Ранее сообщалось, что с января по июль текущего года погрузка товаров и продукции на всем полигоне СКЖД снизилась на 3,1%.

Анастасия Назарова