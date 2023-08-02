За семь месяцев 2023 года погрузка на СКЖД снизилась на 3,7%

С января по июль текущего года на Северо-Кавказской железной дороге было погружено 33,8 млн т грузов, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

За семь месяцев также увеличился грузооборот на СКЖД, превысив 58,8 млрд тарифных тонно-км (+1,7%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – свыше 77,5 млрд тонно-км (+1,8%).

На СКЖД увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов на 2,4% (до 11 млн т), зерна — на 18,5% (до 2,7 млн т), химических и минеральных удобрений — на 4% (1,6 млн т), черных металлов — на 1,7% (2 млн т).

В то же время на 2,4% снизилась погрузка строительных грузов (8,6 млн т), и на 13,2% — цемента (2 млн т).

Анастасия Назарова