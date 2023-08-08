Оборот ресторанов и кафе в Новосибирской области за полгода вырос на 7,8%

По итогам шести месяцев 2023 года оборот предприятий общественного питания в Новосибирской области увеличился на 7,8% к аналогичному периоду 2022 года, следует из данных Новосибирскстата. Он достиг 24 млрд руб. По итогам июня рост составил 9,5% к июню 2022 года (до 4,2 млрд руб.). Впрочем, эти темпы гораздо ниже прошлогодних – в январе-июне 2022 года рост к аналогичному периоду 2021 года составил 17,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом наибольший вклад внесли крупные организации – на их долю пришлось 6,6 млрд от общего объема выручки общепита в регионе за шесть месяцев 2023 года.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что по итогам первого квартала текущего года оборот кафе и ресторанов в Новосибирской области увеличился относительно начала прошлого года на 8,4%, составив, по данным Росстата, 11,7 млрд руб. Сами участники рынка объясняли это низкой базой прошлого года, когда после начала СВО резко упала посещаемость заведений. Восстановление спроса они фиксировали с апреля 2023 года.

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Оксана Павлова