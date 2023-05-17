Общепит отъелся

Оборот кафе и ресторанов в Новосибирской области в первом квартале 2023 года увеличился относительно начала прошлого года на 8,4%, составив, по данным Росстата, 11,7 млрд руб. Основной годовой рост пришелся на март (+11,9%). Сами игроки объясняют это низкой базой прошлого года, когда после начала СВО резко упала посещаемость заведений. Вместе с тем уже в апреле 2023 года они заметили восстановление спроса не только относительно 2022 года, но и к допандемийному уровню. Аналитики видят основания для сохранения позитивной динамики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самый заметный рост выручки за первый квартал 2023 года показали заведения общепита под управлением индивидуальных предпринимателей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Самый заметный рост выручки за первый квартал 2023 года показали заведения общепита под управлением индивидуальных предпринимателей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предприятия общественного питания в Новосибирской области, согласно информации Новоси­бирскстата, в первом квартале 2023 года суммарно получили около 11,7 млрд руб. выручки. Это на 8,4% больше, чем в январе–марте 2022 года. Самый заметный годовой рост — у заведений под управлением индивидуальных предпринимателей (17,5%). Малые предприятия увеличили обороты на 7%, крупные и средние — на 10,2%.

По данным Новосибирск­стата, в феврале 2023 года рост оборотов общепита в регионе к тому же месяцу 2022 года составил всего 2,4%. Основной вклад в итоговый показатель квартала внес март, который заведения завершили с годовым ростом выручки 11,9%. В январе прирост составлял 10,7%. Гендиректор ООО «А ля карт» (управляет банкетным рестораном «Мед» в Новосибирске) Ирина Мирошникова рассказала „Ъ-Сибирь“, что март 2023 года ее заведение отработало примерно на уровне прошлого года, а вот в апреле годовой прирост выручки составил 20–30%. «В апреле мероприятий уже было больше. Ресторанная отрасль сильно пострадала в ковид и сразу после объявления СВО, но сейчас люди адаптировались и возвращаются. Посещаемость восстанавливается до того уровня, что был еще до ковида»,— рассказала она. Кейтеринговая компания «Кейтеринг Анны Сидевич», по словам ее соучредителя Анны Сидевич, в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличила выручку на 38%, в феврале — на 47%, в марте — на 87%. «Это связано с тем, что после объявления спецоперации в феврале 2022 года во многих компаниях были отменены празднования 8 Марта и другие крупные корпоративы. Международные компании ушли с российского рынка. Многие предприятия из солидарности ничего не проводили, поэтому в прошлом году февраль и март были провальными месяцами, и, соответственно, немудрено, что теперь произошел прирост»,— рассказала она.

Согласно информации Новосибирскстата, цены в общепите региона в первом квартале 2023 года были на 9,1% выше, чем годом ранее. По оценке госпожи Мирошниковой, среднее по рынку удорожание услуг составило 10%, что, по ее словам, соответствует росту себестоимости. Госпожа Сидевич рассказала, что ее компания повышала цены на свои услуги в последний раз весной 2022 года, когда резко выросла стоимость многих продуктов, в первую очередь рыбы, сыров и ингредиентов для кондитерских изделий. «С тех пор оснований для повышения цен не было. Ситуация постепенно сгладилась»,— добавила она. По словам Анны Сидевич, за год удалось наладить закупку почти всех ставших год назад дефицитными импортных продуктов. Среди исключений она назвала бельгийский шоколад, который заменили российским. Семга и креветки как были на рынке, так и остались, но стали дороже, добавила госпожа Сидевич.

«Рестораны выходят из положения, переходя на местные продукты, ищут аналоги по соотношению цены и качества. Процентов на 80 это уже сделано»,— рассказала госпожа Мирошникова.

Доля прибыльных организаций общепита и гостиниц (Новосибирскстат считает их вместе) в январе-феврале 2023 года составила 66,7% против 37,5% в те же два месяца 2022 года. Их сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) стал положительным — +70,6 млн руб. против –14,4 млн руб. годом ранее.

Первые месяцы года для бизнеса в общепите традиционно являются непростыми ввиду невысокой прибыльности, поэтому по ним судить о каком-то тренде не стоит, считает ведущий аналитик по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Вместе с тем он отмечает, что на начало 2023 года вырос не только оборот общепита, но и количество ресторанов, кафе и баров. По данным господина Бухарского, в среднем по стране прирост таких заведений составил на 1 апреля 5,5% к аналогичной дате предыдущего года, по Новосибирской области — 1,3%. «В целом же причинами сложившегося увеличения оборота могут выступать общий рост цен (на продовольственные товары в России за 2022 год он составил 10,3%, в Новосибирской области — 9,4%), слабая, но восстановительная динамика реальных доходов населения к концу 2022 года в России (+0,4% в четвертом квартале) при сравнительно сдержанной динамике доходов в Новосибирской области (–1,1%), а также, вероятно, некоторый отложенный накопившийся спрос на фоне стрессовых для населения событий 2022 года»,— объясняет эксперт.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что увеличение оборота предприятий общепита в Новосибирской области пока еще почти укладывается в темпы годовой инфляции в 2022 году и начале 2023 года, которая, по официальным данным ЦБ, в прошлом году составила 11,9% в годовом выражении и 2,07% с начала текущего года. «Полагаю, что можно ожидать дальнейшего роста в сфере общепита на фоне привычной инфляции в стране. Так, например, оборот заведений общественного питания в России в целом за март 2023 года вырос на 14,9% (год к году) — до 221 млрд руб., увеличившись в первом квартале 2023 года на 10,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В Новосибирской области оборот общепита вырос немного меньше, по­этому остается запас для продолжения роста»,— считает аналитик. Господин Бухарский также видит основания для сохранения позитивной динамики в общепите в связи с вероятным увеличением спроса. По ожиданиям «Эксперт РА», по итогам 2023 года рост реальных доходов населения может составить до 3% к уровню 2022 года, при этом инфляция может опуститься до 6,5%. «Тем не менее важное значение будет иметь общее настроение населения на фоне сложившейся ситуации»,— добавляет аналитик.

Дарья Решетникова