Правоохранительные органы выявили еще 10 фактов получения взяток бывшим доцентом кафедры вуза в Ижевске

Сотрудники правоохранительных органов по итогам оперативно-розыскных мероприятий выявили 10 дополнительных фактов получения взяток, полученных 51-летним бывшим доцентом одного из вузов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Отмечается, что в силу своего положения он имел возможность лоббировать интересы обучающихся при сдаче экзаменов и зачетов. Общая сумма взяток составила 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии, по этим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Противоправная деятельность доцента кафедры была пресечена 13 июня в результате совместных мероприятий, проведенных МВД и СК. По версии следствия, взятки он получал лично и через посредника в размере от 15 до 30 тыс. руб. Сейчас следствие занимается выявлением фактов получения обвиняемым взяток от студентов из других регионов.

Напомним, ранее мужчину задержали за получение взятки на сумму более 1 млн руб.