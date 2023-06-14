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В Удмуртии доцента кафедры университета обвиняют в получении взяток от студентов на миллион рублей

Доцента кафедры одного из университетов Удмуртии обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, мужчину заключили под домашний арест.

По данным следствия, мужчина лично и через посредников брал деньги от студентов за успешную сдачу экзаменов и зачетов при обучении, а также защите дипломных работ. Всего он получил больше 1 млн руб. Занимался незаконной деятельностью мужчина в период с 2019 по 2023 года.

Его посредников также задержали. В их отношении также возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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