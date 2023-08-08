В Орехово-Зуево задержан подозреваемый в изнасиловании трех девочек

В Орехово-Зуево задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Речь идет о трех девочках 6, 7 и 8 лет.

По версии следствия, инцидент произошел 4 августа возле дома по улице Галочкина. Подозреваемый показал детям с экрана мобильного телефона «видеоролик порнографического содержания, а также совершил иные действия».

По месту его жительства проведен обыск. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, говорится в пресс-релизе подмосковного СКР.