Из аварийного дома на ул. Шаумяна, 96 будут расселены 16 владельцев квартир

Департамент координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону подготовил документы для переселения 16 владельцев квартир аварийного дома на ул. Шаумяна, 96, готовых покинуть старинное здание. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: google.com / maps Фото: google.com / maps

Для расселения здания будут выделены средства из резервного фонда администрации города. Квартиры будут выкуплены. После завершения выкупных процедур, сотрудники Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС города помогут гражданам с переселением.

«Укрепление конструкций дома продолжится после расселения жителей»,— сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Напомним, на территории аварийного доходного дома Рувинского на Шаумяна, 96, с 1 августа был введен режим чрезвычайной ситуации. В здании, возведенном в 1907 году, 22 июля обрушилась одна из стен. Объект был признан аварийным в 2020 году, но до сегодняшнего дня в нем продолжали проживать люди. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

Анастасия Назарова