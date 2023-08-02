В Ростове введен режим ЧС на территории аварийного дома на ул. Шаумяна, 96

Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону ввело режим чрезвычайной ситуации на территории аварийного дома на ул. Шаумяна, 96. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Режим введен вечером 1 августа и будет сохраняться до тех пор, пока жилой дом не приведут в безопасное состояние. Жильцам власти города предложат расселение с помощью маневренного фонда.

«В целях исключения угрозы жизни и здоровью людей администрацией Ленинского района будет создан оперативный штаб по контролю за складывающейся обстановкой и проведением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации»,— сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Как сообщалось ранее, в доме, построенном в 1907 году, 22 июля произошло обрушение части стены. Этот старинный доходный дом Рувинского является памятником архитектуры. В 2020 году здание признали аварийным, но до сегодняшнего дня оно не было расселено.

После происшествия 22 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту проживания людей в аварийном здании.

Анастасия Назарова