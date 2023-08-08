Полисы ДМС направляют на пересмотр

Страховщики ужесточили оценку клиентов ДМС. Причиной стал рост числа обращений по таким полисам, приводят «Ведомости» данные компании Remind. Активность пациентов в первом квартале достигла 65-80%. До пандемии COVID-19 показатель не превышал 50%. На фоне этого страховые компании стали активнее повышать тарифы, а также предлагать оптимизацию программ добровольного медицинского страхования. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Попасть на дорогостоящее обследование невозможно, прием у узкого специалиста согласовывают через раз — нередко именно так выглядят попытки получить услуги в рамках ДМС. Все началось с их резкого подорожания: страховым пришлось увеличить траты, хотя их собственная премия не менялась.

Одни партнеры стали менее лояльны, другие — призывали к деловой солидарности, поделился главврач петербургской клиники «Институт остеопатии Мохова» Владимир Белаш:

«Каждый год происходит индексация. Между тем нам прислали официальное письмо: уважаемые партнеры, просим вас в течение следующего календарного года оставить стоимость на прежнем уровне.

Но раньше, например, при проблемах с шейным отделом позвоночника спокойно согласовывались десять сеансов массажа, а сейчас можно получить только пять. Перестали утверждать ряд диагностических процедур, в частности, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ссылаясь на то, что нужно посмотреть динамику, а вдруг само пройдет, и дальше решать».

Понять можно и страховые: по их наблюдениям, использовать полисы ДМС стали активнее. До пандемии за все время действия контракта к врачу обращалась половина сотрудников страхователя. С 2022 года хотя бы раз это делают 70-80% работников.

Наиболее «убыточным» из них повышают тарифы и предлагают оптимизировать программы. И этот тренд будет только усиливаться, уверен главный научный сотрудник Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Владимир Гришин:

«Думаю, это новая реальность. Состояние здоровья у людей ухудшается. Сотрудники стараются по полной мере использовать программы страхования, в частности, хотят повторно проводить МРТ и УЗИ. ДМС — это, как правило, высокотехнологичная помощь.

Кроме того, владелец страховой компании все равно зачастую оценивает свой успех или неуспех именно в долларах. Вместе с тем стоимость полисов ДМС увеличивается, но не существенно, на 10-13%».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, только благодаря повышению тарифов рынок добровольного медицинского страхования немного растет. Но прибыль проседает быстрее: по данным ЦБ, по итогам 2022-го заработок крупных игроков упал на 17% год к году.

Сейчас с каждых 100 руб., полученных от клиента, 90 руб. страховая выплачивает клинике. При этом качество страхователей сильно пострадало, подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов:

«Ушли ряд крупных зарубежных компаний. Вместе с тем у игроков, которые обросли новыми собственниками, ситуация вначале не будет такой же идеальной.

Страхователи могут экономить, например, не включать в полис стоматологию или предусмотреть возможность соучастия в выплате страховой премии со стороны физических лиц.

Все зависит от конкретной отрасли, потому что при нехватке тех или иных специалистов социальный пакет в компании может быть, мягко говоря, неслабым».

Юристы советуют внимательно читать в договоре, при каких условиях процедура будет бесплатной. Может оказаться, что даже чистку зубов страховка покроет только при наличии медицинских показаний.

При этом в случае споров доказать неправоту страховой будет сложно, заметил профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Юрий Фогельсон:

«Они проверяют перечень оказанных услуг. И очень многое зависит от того, насколько они лояльно к нему относятся. Можно, например, и ужесточить требования к проверке. Допустим, человеку делают укол и два раза место инъекции обрабатывают, при этом врач говорит: "А вы знаете, вот это я должна согласовать со страховой компанией?"».

В самих страховых компаниях ранее отрицали сокращение спектра услуг, которые покрывает полис ДМС, но признавали, что тарифы выросли на 5-10%. Как писал “Ъ”, чаще всего это касалось новых клиентов: продлевать уже заключенные договоры сейчас приходится по докризисным расценкам.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова