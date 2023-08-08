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Коммерсантъ FM
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Полисы ДМС направляют на пересмотр

Почему игроки рынка меняют условия страховых программ

Страховщики ужесточили оценку клиентов ДМС. Причиной стал рост числа обращений по таким полисам, приводят «Ведомости» данные компании Remind. Активность пациентов в первом квартале достигла 65-80%. До пандемии COVID-19 показатель не превышал 50%. На фоне этого страховые компании стали активнее повышать тарифы, а также предлагать оптимизацию программ добровольного медицинского страхования. Подробности — у Даниила Бабкина.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Попасть на дорогостоящее обследование невозможно, прием у узкого специалиста согласовывают через раз — нередко именно так выглядят попытки получить услуги в рамках ДМС. Все началось с их резкого подорожания: страховым пришлось увеличить траты, хотя их собственная премия не менялась.

Одни партнеры стали менее лояльны, другие — призывали к деловой солидарности, поделился главврач петербургской клиники «Институт остеопатии Мохова» Владимир Белаш:

«Каждый год происходит индексация. Между тем нам прислали официальное письмо: уважаемые партнеры, просим вас в течение следующего календарного года оставить стоимость на прежнем уровне.

Как выросло число обращений по ДМС

Но раньше, например, при проблемах с шейным отделом позвоночника спокойно согласовывались десять сеансов массажа, а сейчас можно получить только пять. Перестали утверждать ряд диагностических процедур, в частности, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ссылаясь на то, что нужно посмотреть динамику, а вдруг само пройдет, и дальше решать».

Понять можно и страховые: по их наблюдениям, использовать полисы ДМС стали активнее. До пандемии за все время действия контракта к врачу обращалась половина сотрудников страхователя. С 2022 года хотя бы раз это делают 70-80% работников.

Наиболее «убыточным» из них повышают тарифы и предлагают оптимизировать программы. И этот тренд будет только усиливаться, уверен главный научный сотрудник Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Владимир Гришин:

«Думаю, это новая реальность. Состояние здоровья у людей ухудшается. Сотрудники стараются по полной мере использовать программы страхования, в частности, хотят повторно проводить МРТ и УЗИ. ДМС — это, как правило, высокотехнологичная помощь.

Кроме того, владелец страховой компании все равно зачастую оценивает свой успех или неуспех именно в долларах. Вместе с тем стоимость полисов ДМС увеличивается, но не существенно, на 10-13%».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, только благодаря повышению тарифов рынок добровольного медицинского страхования немного растет. Но прибыль проседает быстрее: по данным ЦБ, по итогам 2022-го заработок крупных игроков упал на 17% год к году.

Сейчас с каждых 100 руб., полученных от клиента, 90 руб. страховая выплачивает клинике. При этом качество страхователей сильно пострадало, подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов:

«Ушли ряд крупных зарубежных компаний. Вместе с тем у игроков, которые обросли новыми собственниками, ситуация вначале не будет такой же идеальной.

Страхователи могут экономить, например, не включать в полис стоматологию или предусмотреть возможность соучастия в выплате страховой премии со стороны физических лиц.

Все зависит от конкретной отрасли, потому что при нехватке тех или иных специалистов социальный пакет в компании может быть, мягко говоря, неслабым».

Как рынок страхования восстанавливает объемы новых договоров

Юристы советуют внимательно читать в договоре, при каких условиях процедура будет бесплатной. Может оказаться, что даже чистку зубов страховка покроет только при наличии медицинских показаний.

При этом в случае споров доказать неправоту страховой будет сложно, заметил профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Юрий Фогельсон:

«Они проверяют перечень оказанных услуг. И очень многое зависит от того, насколько они лояльно к нему относятся. Можно, например, и ужесточить требования к проверке. Допустим, человеку делают укол и два раза место инъекции обрабатывают, при этом врач говорит: "А вы знаете, вот это я должна согласовать со страховой компанией?"».

В самих страховых компаниях ранее отрицали сокращение спектра услуг, которые покрывает полис ДМС, но признавали, что тарифы выросли на 5-10%. Как писал “Ъ”, чаще всего это касалось новых клиентов: продлевать уже заключенные договоры сейчас приходится по докризисным расценкам.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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