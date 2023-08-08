Депутаты думы Екатеринбурга выставили на торги здание Страховой кассы

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили решение продать объект культурного наследия «Здание Страховой кассы» (ул. Пушкина, 28) и землю под ним на аукционе. «За» проголосовали 28 человек, двое не голосовали.

Напомним, радом с объектом культурного наследия компания «Екатеринбург-Сити» (связана с УГМК) ведет строительство семиэтажного офисного здания. Для «Здания Страховой кассы» были установлены охранные зоны. Тогда генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин заявлял, что объект культурного наследия надо восстанавливать, приводить в порядок и приспосабливать. «Оно, к сожалению, не наше. По этому зданию есть разные идеи, думаю, с ним все будет хорошо»,— заявлял ранее господин Мордовин.

По данным Музея истории Екатеринбурга, здание Екатеринбургской районной страховой кассы было простроено в 1924 году на территории бывшей усадьбы Гилевых.

Василий Алексеев