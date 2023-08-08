Воронежца осудили за призывы к вооруженной революции

Коминтерновский райсуд назначил жителю Воронежа 1963 года рождения полтора года условного лишения свободы за публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет колонии). Также мужчине на два года запрещено размещать обращения, комментарии и иные материалы для широкой аудитории в интернете. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, с 14 марта 2021 года по 26 января 2022-го горожанин «по мотиву политической и идеологической ненависти и вражды» призывал пользователей соцсети «ВКонтакте» к насилию в отношении российских властей и сотрудников госорганов, а также военных, принимающих участие в СВО. Кроме того, он пропагандировал враждебное отношение к мигрантам «по мотиву национальной ненависти и вражды».

«Согласно заключению эксперта ФБУ “Воронежский региональный центр судебной экспертизы”, в вышеуказанных комментариях содержится совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению действий, направленных на прекращение существования современной власти (действия носят альтернативный характер, ранжированы по очередности исполнения: создание партии народа и голосование за нее на предстоящих выборах, проведение референдума о недоверии власти, революция, включающая насильственные, вооруженные методы)»,— рассказали в пресс-службе суда.

В ходе заседания вину житель Воронежа признал полностью.

Алина Морозова

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