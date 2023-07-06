Воронежца будут судить за призывы к насилию в отношении участников спецоперации

Коминтерновский райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении жителя Воронежа 1963 года рождения. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, с 14 марта 2021 года по 26 января 2022-го горожанин «по мотиву политической и идеологической ненависти и вражды» призывал пользователей соцсети «ВКонтакте» к насилию в отношении российских властей и сотрудников госорганов, а также военных, принимающих участие в СВО. Кроме того, он пропагандировал враждебное отношение к мигрантам «по мотиву национальной ненависти и вражды».

Ранее на этой неделе жителя Тамбовской области приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения за публичные призывы к экстремизму. Он «разделял идеологические основы межрегионального общественного объединения, отрицающего распад СССР как государства».

Алина Морозова

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