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Юрист намайнил срок

Адвоката признали виновным в покушении на мошенничество на 15 млн рублей

Суд вынес приговор в отношении члена адвокатской палаты Оренбургской области Викентия Буева. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб. Дополнительно юриста лишили права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу. По данным следствия и суда, подсудимый убедил участника уголовного судопроизводства передать ему 15 млн руб. в обмен на возвращение компьютерного оборудования для майнинга криптовалют. Адвокат вину не признал.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении 41летнего адвоката Викентия Буева. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд назначил Викентию Буеву наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб. Дополнительно юриста лишили права заниматься адвокатской деятельностью на срок в два года и шесть месяцев. Арест имущества подсудимого на сумму порядка 2 млн руб. сохранен до исполнения приговора. Приговор не вступил в законную силу.

По данным следствия и суда, в период с 26 июля по 30 августа 2021 года адвокат убедил участника уголовного судопроизводства передать ему 15 млн руб. В обмен на деньги он обещал решить вопрос с возвращением ранее изъятого «дорогостоящего» компьютерного оборудования для майнинга криптовалют. 13 сентября минувшего года адвокат был задержан при получении денег.

В суде адвокат вину не признал. Он отметил, что нет «обоснованности подозрения его причастности к совершению преступления, так как нет самого преступления». По его словам, потерпевший «подтверждал, что через один месяц он получит либо оборудование, либо деньги в полном объеме обратно». Защитник Викентия Буева отметил, что подсудимый составил соглашение на получение данных денег за выполнение профессиональной деятельности как адвокат: «Соглашение имеется в материалах дела».

Викентий Буев является членом адвокатской палаты Оренбургской области, ранее занимал должность заместителя прокурора Дзержинского района Оренбурга.

В минувшем году в Оренбурге суд также вынес приговор в отношении председателя местной коллегии адвокатов «Рим» Романа Василенка и предпринимателя, бывшего сотрудника органов следствия Евгения Карякина. Их признали винов­ными по аналогичным статьям — ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил Романа Василенка к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. руб. Также его лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Вину экс-адвокат не признал. Евгения Карякина приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима и назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Он признал свою вину. Кроме того, следователи направили представление в органы юстиции «об инициировании процедуры дисциплинарного производства в отношении фигуранта, имеющего статус адвоката».

По данным следствия и суда, осужденные убедили предпринимателя из Орска передать им 5 млн руб. Деньги планировалось направить на решение вопроса о непривлечении к ответственности по уголовному делу. Экс-адвоката и бизнесмена задержали при получении денег.

Ани Айвазян

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