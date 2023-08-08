СК РФ взял на контроль расследование дела о педофилии в Оренбуржье

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит доклад о расследовании уголовного дела о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних местных жительниц. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«30 июля 2023 года подозреваемый вблизи жилых домов по улице Пушкина в Новотроицке совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города»,— говорится в сообщении.

По факту случившегося СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение.

Георгий Портнов