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СК РФ взял на контроль расследование дела о педофилии в Оренбуржье

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит доклад о расследовании уголовного дела о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних местных жительниц. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«30 июля 2023 года подозреваемый вблизи жилых домов по улице Пушкина в Новотроицке совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города»,— говорится в сообщении.

По факту случившегося СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение.

Георгий Портнов

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