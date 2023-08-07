В Новотроицке задержан подозреваемый в педофилии

Житель Новотроицка, мужчина 58 лет, стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Он задержан. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, а также по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что вечером 30 июля текущего года возле жилых домов по ул. Пушкина подозреваемый совершил преступления в отношении четырех несовершеннолетних местных жителей. Возраст пострадавших – от десяти до 12 лет.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области, в Тольятти суд вынес новый приговор Олегу Рылькову, известному также как Тольяттинский потрошитель. Он признан виновным в убийстве шести человек. Все они погибли в результате удушения в начале 1990х годов. Олег Рыльков приговорен к десяти годам лишения свободы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Маньяку из Тольятти добавили 10 лет к пожизненному сроку».

Георгий Портнов