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Производителям беспилотников разрешили их использование в Удмуртии

В Удмуртии производителям беспилотных воздушных судов, имеющим лицензию на выпуск авиационной техники, разрешили использовать БПЛА. Соответствующую поправку внесли в указ, подписанный главой региона Александром Бречаловым. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

Напомним, закон о запрете использовать беспилотные воздушные суда на территории республики приняли в марте. Данная мера должна усилить безопасность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Разрешается использовать беспилотники также органам государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным организациям.

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