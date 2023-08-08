Производителям беспилотников разрешили их использование в Удмуртии

В Удмуртии производителям беспилотных воздушных судов, имеющим лицензию на выпуск авиационной техники, разрешили использовать БПЛА. Соответствующую поправку внесли в указ, подписанный главой региона Александром Бречаловым. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

Напомним, закон о запрете использовать беспилотные воздушные суда на территории республики приняли в марте. Данная мера должна усилить безопасность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Разрешается использовать беспилотники также органам государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным организациям.