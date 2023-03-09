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обновлено 17:48

Беспилотные суда запретили использовать в Удмуртии

В Удмуртии запретили использовать беспилотные воздушные суда на территории республики. Согласно указу, подписанному главой региона Александром Бречаловым, данное решение принимается для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Исключение составят беспилотники, которые используют в своей работе органы государственной власти и подведомственные организации. Кроме того, пользоваться беспилотными воздушными судами смогут организации и физические лица по договору с органами госвласти и местного самоуправления в рамках «возложенных на них функций».

Действовать данная мера до снятия уровня базовой готовности.

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