Беспилотные суда запретили использовать в Удмуртии

В Удмуртии запретили использовать беспилотные воздушные суда на территории республики. Согласно указу, подписанному главой региона Александром Бречаловым, данное решение принимается для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Исключение составят беспилотники, которые используют в своей работе органы государственной власти и подведомственные организации. Кроме того, пользоваться беспилотными воздушными судами смогут организации и физические лица по договору с органами госвласти и местного самоуправления в рамках «возложенных на них функций».

Действовать данная мера до снятия уровня базовой готовности.