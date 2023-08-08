Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский департамент охраны ОКН возглавила специалист из Иванова

Директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена специалист из Иванова Анна Рожкова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в самом департаменте.

Анна Рожкова

Анна Рожкова

Фото: Правительство Ивановской области

Анна Рожкова

Фото: Правительство Ивановской области

Анна Рожкова с 2016 по 2023 год возглавляла комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия (аналог ярославского департамента). Госпожа Рожкова в новой должности работает с 3 августа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежний руководитель органа Наталья Грушевская заявила о том, что покидаеть свой пост. Между тем она осталась работать в департаменте, став заместителем директора.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...