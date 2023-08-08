Ярославский департамент охраны ОКН возглавила специалист из Иванова

Директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена специалист из Иванова Анна Рожкова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в самом департаменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Рожкова

Фото: Правительство Ивановской области Анна Рожкова

Фото: Правительство Ивановской области

Анна Рожкова с 2016 по 2023 год возглавляла комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия (аналог ярославского департамента). Госпожа Рожкова в новой должности работает с 3 августа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежний руководитель органа Наталья Грушевская заявила о том, что покидаеть свой пост. Между тем она осталась работать в департаменте, став заместителем директора.

Антон Голицын