Директор ярославского департамента охраны ОКН заявила об отставке

Директор департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области Наталья Грушевская заявила о том, что покидает свой пост. Сообщение об этом размещено на странице госпожи Грушевской ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Грушевская

Фото: страница Натальи Грушевской в ВК Наталья Грушевская

Фото: страница Натальи Грушевской в ВК

«Сообщаю Вам, что покидаю должность директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм»,— написала Наталья Грушевская.

Также директор департамента выразила благодарность общественникам и градозащитникам, которые сообщали о тех или иных нарушениях, связанных с ОКН.

Наталья Грушевская работала в должности директора с июня 2021 года. Она сменила на этом посту Александра Филяева, который стал директором музея «Ростовский кремль».

Антон Голицын