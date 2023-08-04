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Директор ярославского департамента охраны ОКН заявила об отставке

Директор департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области Наталья Грушевская заявила о том, что покидает свой пост. Сообщение об этом размещено на странице госпожи Грушевской ВКонтакте.

Наталья Грушевская

Наталья Грушевская

Фото: страница Натальи Грушевской в ВК

Наталья Грушевская

Фото: страница Натальи Грушевской в ВК

«Сообщаю Вам, что покидаю должность директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Хочу выразить благодарность коллегам за доверие, поддержку и профессионализм»,— написала Наталья Грушевская.

Также директор департамента выразила благодарность общественникам и градозащитникам, которые сообщали о тех или иных нарушениях, связанных с ОКН.

Наталья Грушевская работала в должности директора с июня 2021 года. Она сменила на этом посту Александра Филяева, который стал директором музея «Ростовский кремль».

Антон Голицын

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