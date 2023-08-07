Замглавы администрации Ижевска по соцполитике Чистяков претендует на должность градоначальника

Сегодня, 7 августа, свою кандидатуру на пост главы столицы Удмуртии заявил Дмитрий Чистяков. Об этом господин Чистяков рассказал во «ВКонтакте». С 2017 года он работает заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике.

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«Потенциал у нашей большой городской команды поистине огромный, поэтому принял для себя решение участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ижевска. Представлю конкурсной комиссии свое видение развития разных отраслей городского хозяйства. Уверен, совместно с жителями, искренне любящими наш Ижевск, у нас все получится»,— рассказал Дмитрий Чистяков.

Отметим, что на посту заместителя главы администрации Ижевска по соцполитике господин Чистяков осуществлял полномочия администрации по вопросам образования, социальной поддержки населения, профилактики безнадзорности и правонарушений, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Прежде, с 2015 по 2017 года, Дмитрий Чистяков был депутатом гордумы Ижевска, а до этого с 2013 года занимал руководящие должности в федеральных банках.

Напомним, прием документов на участие в конкурсе на пост главы Ижевска завершается 7 августа. Всего на должность градоначальника претендуют 14 человек. Кандидаты должны представить концепцию развития города или программу действий.