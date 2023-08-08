«Контур.Маркет»: школьные рюкзаки подорожали на 58% за год

Средняя стоимость школьных рюкзаков в России составляет 4962 руб., что на 58% больше, чем год назад, говорится в исследовании сервиса «Контур.Маркет» для «РИА Новости». Также значительно подорожали маркеры для выделения цвета. Цены на них выросли до 71 руб. за штуку, на 36%.

Цены на рюкзаки на рынке варьируются от 300 до 30 тыс. руб. Дороже всего стоят рюкзаки, в стоимость которых включены пеналы, кошельки, сумки для сменной обуви и иногда наборы с карандашами. Без этих наборов самый дорогой рюкзак стоит 14 тыс. руб. Аналитик «Контур.Маркет» Дарья Жигалина объясняет рост цен трудностями с логистикой в случае зарубежных брендов. По ее словам, их могут заменить бренды из Китая и других стран, но цены на них не ниже.

На другие товары цены не изменились или снизились. В среднем набор карандашей по-прежнему стоит 51 руб. Тетради, пеналы, ручки и фломастеры подешевели на 13%, 4,7%, 1,6% и 1% соответственно. В «Контр.Маркете» предупреждают, что со второй половины августа и до начала сентября происходит пик продаж, который приводит к резкому росту цен. Так, в августе 2022 года ручки подорожали на 58%, тетради — на 39%, пеналы — на 29%.

Сколько стоит подготовка школьников к учебному году — в материале «Ъ FM» «Родители складывают траты».

Леонид Уварчев