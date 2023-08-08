Красноярская железная дорога модернизировала 3 тяговых подстанции на участке Восточного полигона Междуреченск – Тайшет

Реконструкция 3-х подстанций – Курагино, Мана и Кравченко – завершилась в Красноярском крае на участке Восточного полигона Междуреченск – Тайшет, который соединяет Западную и Восточную Сибирь.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено службой корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги Фото: предоставлено службой корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги

Тяговые подстанции обеспечивают энергоснабжение самых сложных перегонов линии в Восточных Саянах. В зоне их обслуживания – горно-перевальные участки Красноярской магистрали с большим количеством подъемов и спусков, включающие 9 железнодорожных тоннелей.

В ходе модернизации подстанции были практически построены заново. Установлено новое электротехническое оборудование отечественного производства, смонтированы мощные трансформаторы, устройства микропроцессорной защиты и средства диспетчерского управления, что дает возможность управлять энергообъектами дистанционно.

Обновление энергосистемы – часть комплексной программы по увеличению пропускных и провозных способностей линии Междуреченск – Тайшет, которая максимально задействована в пропуске грузопотоков из Кузбасса, Хакасии, Красноярского края в направлении погранпереходов и портов Дальнего Востока.

Проект реализуется одновременно со строительством новых вторых главных путей на однопутных перегонах.

Усиление тягового энергоснабжения позволяет применять на этом сложном участке мощные магистральные грузовые электровозы, предназначенные для вождения составов повышенного веса.

В совокупности с развитием путевой инфраструктуры это создает условия для наращивания объемов тяжеловесного движения поездов массой в 7100 тонн и более (ранее предельно допустимый вес – 6030 тонн) и сокращения интервала попутного следования – с 20 до 8 минут.

Модернизированные подстанции связывают участок Междуреченск-Тайшет с Единой энергетической системой России, что не только гарантирует надёжность энергоснабжения горных перегонов железной дороги, но и позволяет осуществлять транзит электрической энергии в населенные пункты Партизанского и Курагинского районов Красноярского края.

ОАО «РЖД»