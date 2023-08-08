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Коммерсантъ FM
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Посол РФ: США не должны пытаться сорвать налаживающиеся связи России и Грузии

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал заявления Госдепартамента в связи с годовщиной войны в Грузии 2008 года. По его мнению, США «переворачивают ситуацию "с ног на голову"». Господин Антонов призвал Белый дом отказаться от попыток срыва связи между Грузией и Россией.

«Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат призвал США сосредоточиться на работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. По его мнению, нужно работать над заключением между Тбилиси и Сухумом и Цхинвалом «юридически обязывающего соглашения о неприменении силы», а «не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США». Анатолий Антонов считает, что Вашингтону нужно признать, что война стала следствием ошибочной политики США, так как Запад привел к власти в Грузии Михаила Саакашвили.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в годовщину начала войны в Грузии обвинил Россию во вторжении в эту страну и заявил, что РФ оккупировала 20% территории Грузии. Как заявил господин Антонов, «факты подтверждают, что вся ответственность за те события лежит на бывшем президенте Грузии Саакашвили», потому что «именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война».

Война началась 8 августа после того, как грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Россия в ответ начала операцию по принуждению грузинской стороны к миру. В ходе пятидневной войны погибли больше 650 человек. По итогам конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии (сами они объявили о независимости в начале 1990-х годов).

Фотогалерея

Война 08.08.08

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В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Так началась пятидневная война, унесшая жизни более 650 человек&lt;br>На фото: грузинские танки в Цхинвале

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Так началась пятидневная война, унесшая жизни более 650 человек
На фото: грузинские танки в Цхинвале

Фото: Reuters

Перед этим, в первые три дня августа 2008 года, в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибло шесть человек и более десяти получили ранения&lt;br>На фото: раненые солдаты Южной Осетии

Перед этим, в первые три дня августа 2008 года, в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибло шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: раненые солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за нового обострения грузино-осетинского конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Из-за нового обострения грузино-осетинского конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа&lt;br>На фото: южноосетинские миротворцы

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили об одностороннем прекращении огня, в 23:30, грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили об одностороннем прекращении огня, в 23:30, грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

8 августа началось наступление грузинской пехоты

8 августа началось наступление грузинской пехоты

Фото: Reuters

8 августа в 11 часов утра Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы&lt;br>На фото: сотрудник осетинской милиции

8 августа в 11 часов утра Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

К 9 августа в уличных боях в Цхинвале погибли двое журналистов, восемь были ранены&lt;br>На фото: убитые защитники Цхинвала

К 9 августа в уличных боях в Цхинвале погибли двое журналистов, восемь были ранены
На фото: убитые защитники Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибло около 20 человек&lt;br>На фото: жертва бомбардировки Гори

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибло около 20 человек
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту&lt;br>На фото: солдат российской армии

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

К середине дня 10 августа грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города&lt;br>На фото: южноосетинский солдат

К середине дня 10 августа грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города
На фото: южноосетинский солдат

Фото: Reuters

11 августа российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии. Они без боя вошли в Зугдиди, затем в Сенаки и Поти «с целью недопущения перегруппировки грузинских сил и концентрации дополнительных вооруженных формирований»

11 августа российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии. Они без боя вошли в Зугдиди, затем в Сенаки и Поти «с целью недопущения перегруппировки грузинских сил и концентрации дополнительных вооруженных формирований»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа в Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении&lt;br>На фото: российский военнослужащий

12 августа в Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении
На фото: российский военнослужащий

Фото: Reuters

12 августа в 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента РФ, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Никола Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

12 августа в 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента РФ, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Никола Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии&lt;br>На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии&lt;br>На фото: российские военнослужащие

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести. Более 37 тыс. человек получили статус беженцев&lt;br>На фото: Цхинвал

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести. Более 37 тыс. человек получили статус беженцев
На фото: Цхинвал

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия, пообещавшая избирателям скорейшее присоединение к России&lt;br>На фото: Цхинвал

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия, пообещавшая избирателям скорейшее присоединение к России
На фото: Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Так началась пятидневная война, унесшая жизни более 650 человек
На фото: грузинские танки в Цхинвале

Фото: Reuters

Перед этим, в первые три дня августа 2008 года, в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибло шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: раненые солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за нового обострения грузино-осетинского конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили об одностороннем прекращении огня, в 23:30, грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

8 августа началось наступление грузинской пехоты

Фото: Reuters

8 августа в 11 часов утра Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

К 9 августа в уличных боях в Цхинвале погибли двое журналистов, восемь были ранены
На фото: убитые защитники Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибло около 20 человек
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

К середине дня 10 августа грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города
На фото: южноосетинский солдат

Фото: Reuters

11 августа российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии. Они без боя вошли в Зугдиди, затем в Сенаки и Поти «с целью недопущения перегруппировки грузинских сил и концентрации дополнительных вооруженных формирований»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа в Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении
На фото: российский военнослужащий

Фото: Reuters

12 августа в 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента РФ, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Никола Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести. Более 37 тыс. человек получили статус беженцев
На фото: Цхинвал

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия, пообещавшая избирателям скорейшее присоединение к России
На фото: Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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