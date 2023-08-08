Посол РФ: США не должны пытаться сорвать налаживающиеся связи России и Грузии

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал заявления Госдепартамента в связи с годовщиной войны в Грузии 2008 года. По его мнению, США «переворачивают ситуацию "с ног на голову"». Господин Антонов призвал Белый дом отказаться от попыток срыва связи между Грузией и Россией.

«Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат призвал США сосредоточиться на работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. По его мнению, нужно работать над заключением между Тбилиси и Сухумом и Цхинвалом «юридически обязывающего соглашения о неприменении силы», а «не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США». Анатолий Антонов считает, что Вашингтону нужно признать, что война стала следствием ошибочной политики США, так как Запад привел к власти в Грузии Михаила Саакашвили.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в годовщину начала войны в Грузии обвинил Россию во вторжении в эту страну и заявил, что РФ оккупировала 20% территории Грузии. Как заявил господин Антонов, «факты подтверждают, что вся ответственность за те события лежит на бывшем президенте Грузии Саакашвили», потому что «именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война».

Война началась 8 августа после того, как грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Россия в ответ начала операцию по принуждению грузинской стороны к миру. В ходе пятидневной войны погибли больше 650 человек. По итогам конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии (сами они объявили о независимости в начале 1990-х годов).