В Курской области два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

Два украинских беспилотника были посажены средствами радиоэлектронной борьбы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. На одном из них изображена символика «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Курская область часто подвергается обстрелам на фоне военной операции России. Последний раз региональные власти сообщали об обстреле 6 августа. Тогда в деревне Кулига были повреждены окна, кровли и фасады в трех домах, три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщалось. Власти обещали гражданам оказать помощь в связи с повреждением имущества.