Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

Два украинских беспилотника были посажены средствами радиоэлектронной борьбы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. На одном из них изображена символика «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ).

Курская область часто подвергается обстрелам на фоне военной операции России. Последний раз региональные власти сообщали об обстреле 6 августа. Тогда в деревне Кулига были повреждены окна, кровли и фасады в трех домах, три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщалось. Власти обещали гражданам оказать помощь в связи с повреждением имущества.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...