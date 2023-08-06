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Коммерсантъ FM
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Деревня Кулига в Курской области подверглась обстрелу

Деревня Кулига Рыльского района Курской области обстреляна со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. О пострадавших не сообщается. Повреждены окна, кровли и фасады в трех домах, три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.

«Всем собственникам обязательно окажем помощь»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Курская область часто подвергается обстрелам на фоне военной операции России. Последний раз региональные власти сообщали об обстреле накануне, 5 августа. Тогда были повреждены 12 домовладений в поселке Теткино Глушковского района.

Леонид Уварчев

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