Деревня Кулига в Курской области подверглась обстрелу

Деревня Кулига Рыльского района Курской области обстреляна со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. О пострадавших не сообщается. Повреждены окна, кровли и фасады в трех домах, три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.

«Всем собственникам обязательно окажем помощь»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Курская область часто подвергается обстрелам на фоне военной операции России. Последний раз региональные власти сообщали об обстреле накануне, 5 августа. Тогда были повреждены 12 домовладений в поселке Теткино Глушковского района.

Леонид Уварчев