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Коммерсантъ FM
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В Камбодже основали династию премьеров

Бессменный правитель передал власть сыну

Король Камбоджи Нородом Сиамони назначил новым премьер-министром Хун Манета — сына уходящего в отставку премьера Хун Сена. Так завершился транзит власти в стране, где почти четыре десятилетия правил один бессменный лидер. Это был рекорд по продолжительности нахождения на высшей государственной должности среди ныне живущих политиков. При этом, передавая власть сыну, 71-летний Хун Сен не исключил возвращения на пост главы правительства, если его чаду будет угрожать какая-то опасность или возникнет угроза безопасности страны.

Хун Манет (в центре)

Хун Манет (в центре)

Фото: Cindy Liu / Reuters

Хун Манет (в центре)

Фото: Cindy Liu / Reuters

Указ о назначении Хун Манета новым премьер-министром Камбоджи король Нородом Сиамони подписал в понедельник. Продолжателю политической династии поручено сформировать новое правительство на ближайшие пять лет и представить его состав на утверждение Национальной ассамблее (нижней палате парламента).

Безболезненный транзит в стране, в 1970-е годы пережившей потрясения эпохи красных кхмеров, предопределили парламентские выборы 23 июня. Как и ожидалось, победу одержала правящая с 1979 года Народная партия Камбоджи (НПК). На седьмых в истории современного камбоджийского государства парламентских выборах партия Хун Сена завоевала 120 из 125 мест в Национальной ассамблее (остальные 5 мандатов получила роялистская партия FUNCINPEC). На предыдущих выборах 2018 года НПК завоевала все 125 мандатов.

Хун Сен

Хун Сен

Фото: Heng Sinith / AP

Хун Сен

Фото: Heng Sinith / AP

«Всеобщие выборы 2023 года — истинное отражение демократической зрелости Камбоджи,— заявили ранее в МИДе страны.— Процесс голосования продемонстрировал подлинный политический плюрализм, предоставив гражданам и политическим партиям равную и справедливую возможность участвовать в политической борьбе в рамках закона».

При этом оценки, которые дали Китай и Россия, с одной стороны, и государства Запада — с другой, оказались диаметрально противоположными. Первым из мировых лидеров Хун Сена поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, призвавший совместными усилиями содействовать формированию «китайско-камбоджийского судьбоносного сообщества в новую эпоху». А МИД РФ сообщил: «Голосование прошло в спокойной обстановке при высокой явке (свыше 84%) избирателей... В процессе народного волеизъявления и подсчета голосов была обеспечена необходимая транспарентность, о каких-либо нарушениях не сообщалось».

В ведомстве подтвердили «настрой на дальнейшее укрепление отношений традиционной дружбы, взаимного уважения и сотрудничества».

В свою очередь, МИД Великобритании отказался считать состоявшееся голосование свободным: «Демократические выборы полагаются на достойную, открытую и честную конкуренцию. Мы сожалеем, что этим выборам предшествовали меры по сужению политического пространства, в том числе недопуск основной оппозиционной партии "Свеча", в результате чего выборы не были ни свободными, ни честными».

Ранее США объявили о приостановке программ помощи Камбодже и введении визовых ограничений в отношении «лиц, подрывавших демократию». И тоже указали на то, что прошедшие выборы не были «ни свободными, ни справедливыми». Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что камбоджийские власти «неоднократно угрожали политической оппозиции, СМИ и гражданскому обществу и преследовали их».

Как бы то ни было, на прошлой неделе Хун Сен (по совместительству еще и лидер НПК) объявил, что вскоре уйдет в отставку и передаст пост Хун Манету (окончательно бессменный лидер будет освобожден от своих обязанностей 22 августа, после завершения процесса формирования нового правительства).

При этом Хун Сен не стал исключать возможность возвращения в кресло премьера в случае форс-мажорных обстоятельств. «Я хотел бы предупредить вас, что, если моему сыну будет угрожать смерть, я вернусь на пост премьер-министра»,— заявил он.

Комментируя эти слова, камбоджийский портал Dap-news отметил: таким образом Хун Сен предупредил, что не допустит погружения страны в хаос и будет оставаться гарантом благополучия сограждан. При этом окончательно из политики многолетний лидер не уходит: после передачи кресла премьера своему сыну Хун Сен будет назначен председателем Верховного совета при короле Камбоджи, а также председателем парламента.

Напомним, что после свержения режима красных кхмеров в Камбодже (в 1979–1989 годах — Народная республика Кампучия) началась эпоха правления их бывшего военачальника Хун Сена, до этого порвавшего с диктатором Пол Потом. Хун Сен занял пост премьер-министра в 1985 году и на тот момент был самым молодым главой правительства в мире. Он находился у власти 38 лет. Это сделало Хун Сена старейшим на сегодняшний день несменяемым правителем в мире после смерти в 2020 году премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Сальмана аль-Халифы. Напомним, что рекордсмен ХХ века — кубинский лидер Фидель Кастро (49 лет во власти).

Официальный титул Хун Сена в переводе с кхмерского языка звучит как «царственно прославленный верховный великий командующий славных победных вооруженных сил». Сам Хун Сен нередко говорил о себе в третьем лице, называя себя «золотой пятизвездный генерал вечности».

В отличие от своего отца, заявившего о себе в условиях правления красных кхмеров, а после прихода к власти поддержавшего идею трибунала над окружением Пол Пота, Хун Манет формировался в иной исторической эпохе и имеет совсем другой бэкграунд. Если его отец проходил свои «университеты» в джунглях, где базировались лагеря красных кхмеров, то Хун Манет долгое время учился на Западе. В 1999 году он стал первым камбоджийцем, который был отправлен учиться в престижную американскую военную академию Вест-Пойнт. После ее окончания Хун Манет изучал экономику, в 2002 году получив степень магистра в Нью-Йоркском университете, а спустя еще шесть лет — степень доктора философии в Бристольском университете Великобритании.

До своего нового назначения Хун Манет занимал посты заместителя главнокомандующего вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками.

«Россия надеется на тесное сотрудничество с новым правительством королевства, которое, как ожидается, будет сформировано в августе под руководством Хун Манета, для дальнейшего развития двусторонних отношений, углубления взаимопонимания и взаимодействия в интересах наших стран»,— заявил в комментарии местному телеканалу «Байон ТВ» посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик. При этом он напомнил, что в период правления премьер-министра Хун Сена между двумя странами происходило «последовательное улучшение многопланового диалога».

Сергей Строкань

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