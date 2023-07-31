Трассу Надым — Салехард полностью перекроют с 8 по 10 августа

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на трассе Надым — Салехард полностью перекроют движение на два дня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. Ограничения будут действовать с 06:00 8 августа до 06:00 10 августа.

«Компания "Газпром трансгаз Югорск" будет проводить работы на газопроводе. Для обеспечения безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили прикрытия на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма»,— сказано в сообщении.

Напомним, ранее трассу Надым — Салехард на два дня перекрывали с 18 по 20 июля. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, всего запланированы четыре перекрытия.

Полина Хабарова

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