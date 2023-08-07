В Свердловской области на алюминиевом заводе пострадали три человека при обрушении трубы

В Краснотурьинске (Свердловская область) на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, входит в компанию «Русал») при обрушении трубы пострадали три человека. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе БАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным представителей завода, на территории БАЗ проходила подготовка к техническому обрушению дымовой трубы №3. «7 августа в 15 часов произошло незапланированное обрушение, в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика»,— сказано в сообщении. Работы на объекте проводила подрядная организация «Развитие».

В результате обрушения один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести, один находится на месте происшествия наверху остова трубы. Третий находится под завалами. На месте происшествия служба спасения Карпинска проводит эвакуацию.

Позже «Ъ-Урал» сообщили, что спасателям удалось снять пострадавшего с остова трубы, его обследуют медики. Сейчас служба спасения решает, как эвакуировать из-под завалов третьего пострадавшего.

Напомним, 20 июля в цеху ИК-5 Нижнего Тагила в результате обрушения крыши во время капитального ремонта погибли два человека и один серьезно пострадал.

Полина Хабарова

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