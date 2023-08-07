Проспект Энергетиков в Петербурге отремонтируют до октября

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга планируется капитально отремонтировать участок проспекта Энергетиков протяженностью 2,2 км — от Большой Пороховской до Бестужевской улицы.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на объекте специалисты обновят дорожное полотно и тротуары, заменят бордюрный камень и нанесут разметку.

Все работы необходимо завершить работы в октябре 2023 года, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за дорожных работ в трех районах Петербурга введут ограничения движения.

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