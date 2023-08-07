В трех районах Петербурга введут ограничения из-за дорожного ремонта

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга проинформировал о введении очередных ограничений движения транспорта в связи с дорожными работами в ближайшие дни.

В частности, в Калининском районе города, с 9 по 11 августа движение ограничат по улице Руставели — на участке от проспекта Просвещения до Гражданского проспекта.

В Красногвардейском районе для автомобилистов на один день, 9 августа, полностью закроют проезд по проспекту Маршала Блюхера — от проспекта Энергетиков до дома 59 по проспекту Энергетиков.

В свою очередь, в Невском районе с 9 по 10 августа закрывается движение транспорта по проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, Зубковской улице, улице Крупской у улицы Седова. Также до 27 августа ограничено движение по улице Седова — от площади Бехтерева до улицы Дудко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти из-за дорожного ремонта до 5 октября введут реверсивное движение.

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