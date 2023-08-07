Американская Yellow объявила о банкротстве

Сегодня, 7 августа, американская транспортная компания Yellow объявила о банкротстве и прекращении деятельности. В конце июля компания сообщила о приостановке работы и увольнении значительной части сотрудников. В Yellow работало около 30 тыс. человек. Компания, основанная в 1929 году, была одним из крупнейших игроков на американском рынке грузовых перевозок. Ее доля на рынке, по подсчетам инвесткомпании TD Cowen, составляла от 8% до 10%. Среди ее клиентов были ритейлеры Walmart и Home Depot, грузовое подразделение Uber Freight и др.

Yellow, которая была известна своими низкими ценами на грузоперевозки, в последние годы испытывала различные трудности. У компании было длительное противостояние с профсоюзом водителей и долги, накопившиеся из-за нескольких поглощений ею более мелких конкурентов, а также из-за получения в 2020 году кредита от правительства США на $700 млн. Общий долг компании на конец марта оценивался в $1,5 млрд. Yellow собирается распродать имущество, в том числе 12 тыс. грузовиков и несколько десятков грузовых терминалов, чтобы выплатить кредиты, заплатить зарплату сотрудникам и т. д.

Яна Рождественская