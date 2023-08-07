Tesla сменила финансового директора

Сегодня, 7 августа, корпорация Tesla объявила о том, что ее финансовый директор Зак Киркхорн уходит в отставку. Об этом Tesla сообщила в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Новым финансовым директором компании станет Вайбхав Танежа, который до этого был директором по бухгалтерии и отчетности.

Tesla сообщила, что господин Танежа приступил к новым обязанностям 4 августа. При этом господин Киркхорн останется в компании до конца года, чтобы «обеспечить плавный переход». Tesla выразила ему благодарность за значительный вклад в развитие компании, но никак не объяснила его уход. Вайбхав Танежа работает в компании с 2017 года, до этого он работал в производителе солнечных батарей SolarCity, приобретенном Tesla в 2016 году, а также в аудиторско-консалтинговой компании PwC.

Отставка Зака Киркхорна стала неожиданностью для инвесторов и экспертов. Акции Tesla сегодня снизились на 3,7%. Частая смена финансовых директоров не является для компании необычной. До 2015 года финансовым директором Tesla был Дипак Ахуджа, его сменил Джейсон Уилер, однако в 2017 году эту должность снова занял господин Ахуджа. Именно его на этом посту в 2019-м сменил господин Киркхорн, работавший в Tesla с 2010 года. The Wall Street Journal писала, что он умел эффективно взаимодействовать с основателем компании Илоном Маском, известным своими импульсивными и неожиданными решениями.

Яна Рождественская