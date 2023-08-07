РФ выразила протест Японии из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»

Посольству Японии в России сегодня, 7 августа, заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи «Форума свободных народов ПостРоссии». Эта польская неправительственная организация признана в РФ нежелательной. МИД отмечает, что ее члены внесены в реестр террористов. 7-й форум организации прошел в Токио 1–2 августа, до этого они проводились в Польше (два раза), Чехии, Швеции, Бельгии и США.

Депутаты японского парламента подписались под итоговым документом мероприятия с «призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности», сообщает МИД, назвав это попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.

Администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, приняв мероприятия, продемонстрировала открытую поддержку «террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России», отметили в МИДе.

«В таком контексте не удивлены попыткой Токио увязать состоявшуюся антироссийскую враждебную акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на южные Курильские острова»,— сообщает МИД, предупредив Токио об ответных мерах в случае повторной провокации.

О внесении «Форума свободных народов ПостРоссии» в реестр нежелательных организаций Минюст сообщил 3 апреля.

«В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности»,— сообщала в марте Генпрокуратура РФ.

Мария Федотова